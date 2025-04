Mistermovie.it - Chi farà coppia con Antonino Spinalbese a The Couple?

Leggi su Mistermovie.it

Preparati per un'ondata di emozioni e colpi di scena connel nuovo reality show The- Una vittoria per due! Come svelato da Ilary Blasi, il format è unico: le coppie in gara non si conoscono necessariamente e alcune si incontreranno solo durante la prima puntata. Immagina la sorpresa di, l'hairstylist ed ex di Belén Rodriguez, che ha partecipato all'ultima edizione VIP del Grande Fratello, quando scoprirà chi sarà la sua partner! Un Milione di Euro in Palio: Cosaè pronto a dare il massimo. Ha dichiarato di entrare a Theda solo, determinato a competere per le otto settimane del programma per vincere l'incredibile premio di un milione di euro. Se dovesse farcela, ha già un piano: scappare con sua figlia e, con i soldi rimanenti, portare te fuori a cena! Scherzi a parte,è un tipo competitivo, ama le sfide e vede questa esperienza come un vero e proprio allenamento mentale.