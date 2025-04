Ilgiorno.it - Milano, picchia e violenta la compagna: lei si mette a gridare dal finestrino dell’auto, salvata dalla Polizia locale

, 5 aprile 2025 – È statadal suo aggressore dagli agenti dellache l'hanno sentita urlare da un'auto, mentre l'uomo che era con lei la stavando. Sui polsi e sulle braccia aveva ben visibili i segni della presadell'uomo che in auto la stava schiaffeggiando. È così stato arrestato un marocchino di 25 anni che aveva con la donna di origine sudamericana una relazione da circa due anni. Dal racconto della vittima, che vive all'estero ma è frequentemente in Italia, sono emersi numerosi episodi di violenza che non aveva mai denunciato perché l'uomo la minacciava di morte oltre a chiederle continuamente dei soldi. Botte e umiliazioni Il primo episodio di violenza è del settembre 2023: la donna aveva ricevuto uno schiaffo talmente forte da sbattere la testa contro un furgone ed era stata soccorsa da un passante.