Carini 20enne accoltella il padre per difendere la madre durante una lite

accoltellato il papà 44enne nel tentativo di difendere la mamma durante una lite. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.Un giovane di 20 anni di Carini, in provincia di Palermo, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’accusa sostiene che il ragazzo abbia accoltellato il padre durante una lite tra i genitori, con l’intento di difendere la madre. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo di 44 anni è stato colpito due volte alle scapole, provocandogli gravi difficoltà respiratorie a causa dei danni ai polmoni. Trasportato all’ospedale civico di Palermo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e non sarebbe in pericolo di vita.Indagano i carabinieri che hanno sentito la donna e il ragazzo. Il 20enne è stato portato in ospedale perché in stato di agitazione. Dayitalianews.com - Carini, 20enne accoltella il padre per difendere la madre durante una lite Leggi su Dayitalianews.com Un ragazzo è stato arrestato dopo averto il papà 44enne nel tentativo dila mammauna. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.Un giovane di 20 anni di, in provincia di Palermo, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’accusa sostiene che il ragazzo abbiato ilunatra i genitori, con l’intento dila. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo di 44 anni è stato colpito due volte alle scapole, provocandogli gravi difficoltà respiratorie a causa dei danni ai polmoni. Trasportato all’ospedale civico di Palermo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e non sarebbe in pericolo di vita.Indagano i carabinieri che hanno sentito la donna e il ragazzo. Ilè stato portato in ospedale perché in stato di agitazione.

