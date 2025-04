Siena, studenti in gara per le Olimpiadi del Soccorso.

, 5 aprile 2025 – Tutto pronto per la terza edizione delledelper. L’appuntamento si terrà adomenica 6 aprile. L’iniziativa prende le mosse da un progetto di sensibilizzazione alla gestione delle emergenze promosso dalla Croce Rossa Italiana a livello nazionale. La terza edizione delledelperha ottenuto il patrocinio del Comune die della Regione Toscana. Laè riservata aglidelle quarte e quinte classi delle scuole superiori provenienti da tutta la Toscana. La competizione prenderà avvio alle ore 9 e si concluderà alle 13, seguita dalla premiazione. Le singole squadre sono state preparate da volontari di Croce Rossa specializzati in attività peculiari della Croce Rossa Italiana sulle varie tecniche diche sono state introdotte e diffuse nelle scuole durante l'orario di lezione.

