Infortunio Musiala, brutte notizie per il Bayern Monaco in vista dell'Inter: stagione finita per il tedesco

di Redazioneper Kompany indei quarti contro l’Inter: iltornerà in campo solo a ridosso del Mondiale per Clubper Vincent Kompany. Il, avversarionei quarti di Champions League, perde anche Jamalper un brutto. Il, infatti, durante la partita di ieri contro l’Augsburg è stato costretto a lasciare il campo, accompagnato da due medici che lo sostenevano. Dopo i controlli, è stato confermato che il ventiduenne ha riportato una lesione al tendine, il che lo costringerà a rimanere ai margini per circa otto settimane.dunque, ritornerà disponibile solo a ridosso del Mondiale per Club.Questa situazione è particolarmente grave per il, già afflitto da una serie di infortuni che hanno colpito diversi titolari, tra cui i difensori Alphonso Davies, Dayot Upamecano e il portiere Manuel NeuerQUOTE PARMA INTER – A tre giorni dall’attesissimo impegno europeo con il, l’Inter di Inzaghi fa visita al Parma in un’intricata trasferta da cui i nerazzurri vogliono uscire vincitori per mantenere il primato in classifica.