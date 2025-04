Finte vendite di cellulari e apparecchi elettronici arrestato a Taranto | come riusciva a truffare i clienti

arrestato a Taranto per truffe online di elettronica. Dovrà scontare 5 anni e 11 mesi di reclusione. Notizie.virgilio.it - Finte vendite di cellulari e apparecchi elettronici, arrestato a Taranto: come riusciva a truffare i clienti Leggi su Notizie.virgilio.it Un uomo di 45 anni è statoper truffe online di elettronica. Dovrà scontare 5 anni e 11 mesi di reclusione.

Anziana con figlia malata truffata a Milano, arrestati cartomante e due operai: come hanno raggirato la donna. Truffa su smartphone, 45enne di Taranto arrestato dopo condanne definitive a 6 anni. Un "mago della truffa" pizzicato a Taranto. Truffatore seriale arrestato dalla Polizia: è autore di numerose vendite fittizie on line. Taranto: condannato a 5 anni e 11 mesi di reclusione un 45enne, truffatore seriale online. A soli 16 anni inscena la truffa del finto carabiniere a Padova: quanti soldi ha sottratto a un'anziana. Ne parlano su altre fonti

Finte vendite di cellulari e apparecchi elettronici, arrestato a Taranto: come riusciva a truffare i clienti - Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Taranto per truffe online di elettronica. Dovrà scontare 5 anni e 11 mesi di reclusione. (virgilio.it)

TARANTO - Truffatore seriale arrestato dalla Polizia di Stato: dovrà espiare una pena complessiva di 5 anni e 11 mesi di reclusione - Il 45enne è considerato il presunto autore, sovente in concorso con altri, di numerose truffe on line relative a vendite fittizie di apparecchi elettronici e cellulari sia nel tarantino che in alcuni ... (manduriaoggi.it)

Le vendite dei cellulari a gonfie vele. Bene i low cost e quelli con l’IA - L’anno scorso più di una persona ogni 8 nel Pianeta ha desiderato e poi acquistato un nuovo cellulare portando ... complicare anche l’andamento delle vendite nel mercato ormai globale dei ... (repubblica.it)