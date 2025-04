Agricoltura sociale via libera definitivo al regolamento di attuazione

regolamento rappresenta un passo concreto per valorizzare il ruolo dell’Agricoltura nel sostegno alle persone più fragili e nello sviluppo delle comunità rurali. La Toscana riconosce e promuove l’Agricoltura sociale come strumento di inclusione, benessere e crescita territoriale. Con norme chiare e procedure definite, vogliamo offrire agli operatori del settore gli strumenti necessari per operare con efficacia, garantendo al contempo qualità e sicurezza per i beneficiari dei servizi. Lanazione.it - Agricoltura sociale, via libera definitivo al regolamento di attuazione Leggi su Lanazione.it Firenze, 5 aprile 2025 - Recepite alcune indicazioni contenute nel parere positivo del Consiglio delle Autonomie locali (Cal), la giunta ha approvato nell’ultima seduta la versione finale dell’atto che così potrà entrare in vigore. La nuova disciplina entrerà in vigore dopo l’emanazione di un decreto del presidente della giunta regionale e la successiva pubblicazione sul Burt. Il presidente Eugenio Giani ha commentato: "L’approvazione di questorappresenta un passo concreto per valorizzare il ruolo dell’nel sostegno alle persone più fragili e nello sviluppo delle comunità rurali. La Toscana riconosce e promuove l’come strumento di inclusione, benessere e crescita territoriale. Con norme chiare e procedure definite, vogliamo offrire agli operatori del settore gli strumenti necessari per operare con efficacia, garantendo al contempo qualità e sicurezza per i beneficiari dei servizi.

Agricoltura sociale, via libera definitivo al regolamento di attuazione. Agricoltura sociale, via libera alla nuova legge regionale. Agricoltura sociale toscana, approvato il regolamento attuativo della legge. Agricoltura: via libera UE agli aiuti per le imprese agricole colpite dall'alluvione. Biologico, via libera al distretto bergamasco. Graduatorie per le assunzioni nella Regione e nella sanità, via libera alle proroghe di 2 anni. Ne parlano su altre fonti

Agricoltura sociale, via libera definitivo al regolamento di attuazione - Il presidente Giani: "L’approvazione di questo regolamento rappresenta un passo concreto per valorizzare il ruolo dell’agricoltura nel sostegno alle persone più fragili" ... (lanazione.it)

Agricoltura sociale, via libera al regolamento - TOSCANA: Il testo, approvato in via definitiva dalla Giunta, definisce requisiti e modalità per l’accesso all’elenco degli operatori in questo ambito ... (toscanamedianews.it)

Agricoltura sociale, via libera alla nuova legge regionale - 28, di iniziativa dei Consiglieri Stefania Passarelli e Armandino D’Egidio concernente “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”. Ha illustrato all’Aula la proposta il Presidente della Quarta ... (molisenetwork.net)