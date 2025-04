Tudor e l’obiettivo Champions Con Roma è importante non decisiva

Roma (ITALPRESS) – “E’ una partita importante, non decisiva”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Igor Tudor, alla vigilia della sfida dell‘Olimpico con la Roma, match di cartello in vista della volata per un posto in Champions.“Ci sono sempre meno punti in ballo e la Roma sta facendo bene, viene da una serie di ottimi risultati – ha aggiunto il mister bianconero in conferenza stampa – Ci aspettiamo una gara difficile ma vogliamo fare bene, una squadra come la Juventus non deve rinunciare a niente”.Per quanto riguarda i giallorossi, “Ranieri ha fatto la differenza, è sotto gli occhi di tutti. Mi sono sempre piaciute queste partite, la Roma è una squadra ben organizzata e ha giocatori di livello in ogni ruolo”. L’ex mister della Lazio ha poi sottolineato che “Cambiaso e Douglas Luiz sono tornati ieri con la squadra, non giocheranno dall’inizio ma andranno in panchina, e poi vedremo. Unlimitednews.it - Tudor e l’obiettivo Champions “Con Roma è importante, non decisiva” Leggi su Unlimitednews.it (ITALPRESS) – “E’ una partita, non”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Igor, alla vigilia della sfida dell‘Olimpico con la, match di cartello in vista della volata per un posto in.“Ci sono sempre meno punti in ballo e lasta facendo bene, viene da una serie di ottimi risultati – ha aggiunto il mister bianconero in conferenza stampa – Ci aspettiamo una gara difficile ma vogliamo fare bene, una squadra come la Juventus non deve rinunciare a niente”.Per quanto riguarda i giallorossi, “Ranieri ha fatto la differenza, è sotto gli occhi di tutti. Mi sono sempre piaciute queste partite, laè una squadra ben organizzata e ha giocatori di livello in ogni ruolo”. L’ex mister della Lazio ha poi sottolineato che “Cambiaso e Douglas Luiz sono tornati ieri con la squadra, non giocheranno dall’inizio ma andranno in panchina, e poi vedremo.

