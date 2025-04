Quotidiano.net - Satispay: arriva il programma fedeltà che premia i consumatori, ma è polemica tra i commercianti. Cosa succede

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 5 aprile 2025 –accelera sulla sua strategia di fidelizzazione e annuncia il lancio ufficiale del‘Punti’, un sistema di reward pensato per rafforzare i legami traed esercenti e sostenere l’economia dei territori. L’annuncioperò in un momento delicato per il rapporto tra l'app di pagamenti e i negozianti: a partire da lunedì 7 aprile, infatti, entrerà in vigore una nuova commissione fissa dell’1% su tutti i pagamenti effettuati nei negozi fisici tramite l’app, una svolta che ha già sollevato proteste e preoccupazioni tra numerosi, specie tra quelli più piccoli, che fino ad oggi avevano beneficiato di transazioni gratuite sotto i 10 euro. Ilpunti targatoCon oltre 5,3 milioni di utenti attivi e 400 mila esercenti convenzionati,continua a rafforzare la propria posizione nel panorama italiano dei pagamenti digitali.