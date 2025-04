Sono tre i concorrenti a rischio eliminazione Scintille tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli Malgioglio super star

Sono ancora una volta pronti a mostrare il loro talento in emozionanti sfide. Chi sarà a rischio eliminazione? I giudici che decideranno della loro sorte Sono Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus. Tra i professori, guanti di sfida e qualche scintilla. “Amici” di Maria De Filippi: i vincitori dal 2001 a oggi X Leggi anche › Stasera su Canale 5 la seconda puntata di “Amici 24”: nuova eliminazione e Tananai e Barbara Foria come ospiti Amici 24, anticipazioni Serale 5 aprile 2025Le anticipazioni di superguida Tv raccontano una terza puntata davvero ricca di sorprese. Iodonna.it - Sono tre i concorrenti a rischio eliminazione. Scintille tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Malgioglio super star Leggi su Iodonna.it Una cascata di emozioni nel Serale di Amici 24, in onda questa sera su Canale 5 alle 21.40. Gli allievi del talent Show di Maria De Filippi più longevo della tv italiana,ancora una volta pronti a mostrare il loro talento in emozionanti sfide. Chi sarà a? I giudici che decideranno della loro sorteCristiano, Elena D’Amario e Amadeus. Tra i professori, guanti di sfida e qualche scintilla. “Amici” di Maria De Filippi: i vincitori dal 2001 a oggi X Leggi anche › Stasera su Canale 5 la seconda puntata di “Amici 24”: nuovae Tananai e Barbara Foria come ospiti Amici 24, anticipazioni Serale 5 aprile 2025Le anticipazioni diguida Tv raccontano una terza puntata davvero ricca di sorprese.

Colpo di scena al Grande Fratello: il nome del terzo eliminato è inaspettato. Chi è. Grande Fratello, televoto da brividi e sondaggi choc per Chiara. Il verdetto del pubblico sull'eliminazione. Grande Fratello, eliminato del 24 marzo: 3 concorrenti lasciano la Casa. Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination. Grande Fratello, Zeudi Di Palma terza finalista: tre concorrenti in nomination. Grande Fratello, strani retroscena dopo la finale: «Schiaffi, insulti e 'chiavette'». Cosa è successo tra tre. Ne parlano su altre fonti

Ecco chi sono i nuovi concorrenti di Masterchef Italia 14 - . Dopo le canoniche quattro puntate (in due sere) di selezioni, la masterclass si è finalmente formata. Sono 18 concorrenti più 2 “sostituti” , pronti a subentrare secondo il volere dei tre ... (msn.com)

Grande Fratello: tre concorrenti valutano l’abbandono, un’altra dichiara: “A me devono cacciarmi con la forza” - Concorrenti in crisi ... "Sto proprio fuori in questo periodo. Sono arrivata al limite dopo tre mesi e mezzo passati qui dentro." L'isolamento, la mancanza della famiglia e i contrasti con ... (msn.com)

CONCORRENTI THE VOICE SENIOR 2025: CHI SONO/ Da Claudio Maggio a Paolo Pietroletti - CONCORRENTI THE VOICE SENIOR 2025, CHI SONO/ Da Luigi a Cristina: Clementino si commuove e Arisa... Maria Castiglione, Luca Birago, Patrizia Conte, Silvio Cairola, Francesco Cammilleri e Graziella ... (ilsussidiario.net)