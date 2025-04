Cade in un canale sul Cimon della Bagozza soccorsi in azione per una escursionista

canale durante un’escursione sul Cimon della Bagozza, tra Val di Scalve e Val Camonica.I soccorsi, allertati intorno alle 11, sono entrati in azione nella mattina di sabato 5 aprile: la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l’elisoccorso, decollato da Bergamo in codice rosso (massima gravità).Secondo le prime informazioni la donna era in compagnia di tre persone e sarebbe caduta nel canale Nord o del Lupo lato Schilpario: non sarebbe in gravi condizioni. Bergamonews.it - Cade in un canale sul Cimon della Bagozza, soccorsi in azione per una escursionista Leggi su Bergamonews.it Schilpario. Una donna di 33 anni è caduta in undurante un’escursione sul, tra Val di Scalve e Val Camonica.I, allertati intorno alle 11, sono entrati innella mattina di sabato 5 aprile: la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l’elisoccorso, decollato da Bergamo in codice rosso (massima gravità).Secondo le prime informazioni la donna era in compagnia di tre persone e sarebbe caduta nelNord o del Lupo lato Schilpario: non sarebbe in gravi condizioni.

Cade in un canale sul Cimon della Bagozza, soccorsi in azione per una escursionista. Cade sul Cimon della Bagozza: soccorsa un’escursionista di 33 anni. Cade sul Cimon della Bagozza, soccorsi in azione. Lozio, tragedia della montagna: escursionista 54enne di Bagnolo cade e muore. ? Sergio e Maurizio, morti in montagna: uniti da un tragico destino. Ne parlano su altre fonti

Cade sul Cimon della Bagozza: soccorsa un’escursionista di 33 anni - L’INTERVENTO. Elisoccorso in azione nella tarda mattinata di sabato 5 aprile tra Val di Scalve e Val Camonica. Una donna di 33 anni è caduta nel canale del Lupo al Cimon della Bagozza: il ricovero in ... (ecodibergamo.it)

Cade sul Cimon della Bagozza, soccorsi in azione per una escursionista - L’INTERVENTO. Elisoccorso in azione nella tarda mattinata di sabato 5 aprile tra Val di Scalve e Val Camonica. Una donna di 33 anni è caduta nel canale del Lupo al Cimon della Bagozza: il ricovero in ... (ecodibergamo.it)

Schilpario, escursionista cade in un canalone sul Cimone della Bagozza - Soccorsi in azione a Schilpario, per un' escursionista di 33 anni che si è ferita cadendo in un canalone durante un'escursione. L'incidente si è verificato sul Cimone della Bagozza, al confine fra la ... (bergamo.corriere.it)