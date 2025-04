Quotidiano.net - Il killer della scacchiera fa un’altra mossa: pronto a confessare altri 11 omicidi

Roma, 5 aprile 2025 - Il "", al secolo Aleksander Pichushkin, è tornato a far parlare di sé affermando di essere11, avvicinandosi così al suo obiettivo, ormai diventato anche il suo terribile soprannome, quello di uccidere 64 persone: come le caselle. Aleksander Pichushkin, per fortuna è già in carcere, è stato condannato all'ergastolo nel 2007 dopo che aveva confessato di aver ucciso 48 persone, per la maggior parte persone senza fissa dimora, alcolizzate e anziane. I media russi lo avevano chiamato "il" perché aveva rivelato il suo desiderio di riempire tutte e le 64 caselle di unacon delle monete, una per ogni persona che ammazzava. Glirisalgono al periodo tra il 1992 e il 2006, tutti avvenuti nel parco di Biza a Bitcevskij, località vicinissimo a Mosca.