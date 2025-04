Lettera43.it - Chi sono i 29 giovani alfieri della Repubblica nominati da Mattarella

Leggi su Lettera43.it

Il presidenteSergio, ha nominato 29che, nel 2024, sidistinti a livello culturale, scientifico, artistico, sociale e sportivo. «Nuove vie per la solidarietà» è stato il tema che ha ispirato la scelta dei ragazzi insigniti in questa edizione. Ecco chie per cosastati premiati.Chie cos’hanno fatto i 29Maddalena Albiero, classe 2007 e residente a Bardolino (VR), «per essere riuscita, con la poesia, a esprimere sentimenti, timori, sogni checomuni ai ragazzisua età e per averne fatto occasione di crescita dialogando e coinvolgendo tanti altri»;Giada Baltieri, classe 2008 e residente a Caldiero (VR), «per il coraggio con cui affronta l’osteogenesi imperfetta, malattia genetica rara e tuttora poco conosciuta.