Sicurezza stradale | calo del 20% dei morti col nuovo codice Oltre 17mila le patenti ritirate

Sicurezza generale: un calo del 20,4% delle vittime (61 vite salvate), dell'8,8% dei feriti e del 5,5% degli incidenti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente". "L'obiettivo è proseguire con questa strategia, mantenendo alta la pressione sui comportamenti rischiosi per migliorare la Sicurezza sulle nostre strade e salvare sempre più vite"L'articolo Sicurezza stradale: calo del 20% dei morti col nuovo codice. Oltre 17mila le patenti ritirate proviene da Firenze Post. .com - Sicurezza stradale: calo del 20% dei morti col nuovo codice. Oltre 17mila le patenti ritirate Leggi su .com Il Ministero dei trasporti esibisce le cifre non mascherando soddisfazione. Nei primi tre mesi di entrata in vigore, il Mit evidenzia "segnali incoraggianti per lagenerale: undel 20,4% delle vittime (61 vite salvate), dell'8,8% dei feriti e del 5,5% degli incidenti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente". "L'obiettivo è proseguire con questa strategia, mantenendo alta la pressione sui comportamenti rischiosi per migliorare lasulle nostre strade e salvare sempre più vite"L'articolodel 20% deicolleproviene da Firenze Post.

Nuovo Codice della Strada: in tre mesi vittime in calo del 20,4%. Sicurezza stradale: meno incidenti e più patenti ritirate per l’uso del cellulare. Sicurezza stradale, nel 2024 calo del 3% delle vittime in Ue, ma i progressi restano lenti. Incidenti: vittime della strada in calo del 20,4% | .it. Sicurezza stradale ad Arezzo: calo degli incidenti. Le nuove misure in Prefettura. Sicurezza stradale: col nuovo Codice (in tre mesi) -20% vittime, -5,5% incidenti, -9% feriti. Ne parlano su altre fonti

Nuovo codice della strada: calo del 20% delle vittime e del 5,5% degli incidenti - Il Mit comunica risultati positivi con il nuovo codice della strada: -20% vittime, -5,5% incidenti, -9% feriti. (msn.com)

Analisi sulla sicurezza stradale: calo in diverse città italiane e azioni preventive in atto - Michele Campaniello, assessore alla Mobilità, ha ritenuto significativo questo calo, chiarendo che si inserisce in un ... L’obiettivo dei controlli è di migliorare la sicurezza stradale, non solo ... (gaeta.it)

Sicurezza stradale: incidenti e vittime in calo - Negli ultimi tre mesi, i dati sulla sicurezza stradale hanno mostrato ... anno precedente. Questo calo ha avuto un impatto diretto sul numero di vittime, con un -20,4% che corrisponde a 61 morti ... (formulapassion.it)