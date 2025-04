Ilgiorno.it - “Devi darci le tue scarpe”: spintonano e gettano a terra un ragazzo per rapinarlo. Gli arrestati hanno 19 e 15 anni

Milano, 5 aprile 2025 – Notte violenta a Milano. Tutto è successo questa notte, sabato 5 aprile, intorno alle 5. Due ragazzi italiani, uno di 19e l'altro di 15sono statidagli agenti della Questura con l’accusa aver tentato di rapinare un 21enne delle. L’episodio è avvenuto in Largo V alpini a Milano, in zona Pagano, non lontano dall’Arco della Pace, una delle zone più frequentate della movida milanese. L’aggressione per leSecondo quanto emerso si avvicinava l’alba quando i due giovaniiniziato a spintonare e gettare ail ventunenne. In base alla ricostruzione delle forze dell’ordine l’obiettivo dei due ragazzi era quello di rubare alla vittima dell’aggressione leche indossava. I due sono però stati avvistati da una pattuglia della Volante che si trovava in zona e ha assistito alla scena, intervenendo prontamente.