Wolf Man | Data di Uscita in Streaming Trama e Cast del Remake Horror

Universal Pictures ha annunciato ladidiMan su Peacock! Preparati a vedere questo, basato sul classico film del 1941, direttamente in. Dopo un mese dall'nelle sale, potrai vivere il terrore comodamente da casa tua a partire dal 18 Aprile.da Urlo: Cosa Aspettarsi daManLa storia segue Blake, un marito e padre di San Francisco, che eredita la casa d'infanzia nell'Oregon rurale dopo la scomparsa del padre. In crisi con la moglie Charlotte, decide di portare lei e la figlia Ginger nella proprietà. Ma l'arrivo si trasforma in un incubo: attaccati da una creatura, si barricano in casa. Ben presto, Blake inizia a trasformarsi, costringendo Charlotte a scegliere tra il terrore interno e il pericolo esterno. Dietro le Quinte dell': Regista eStellareDiretto da Leigh Whannell, già regista de L'Uomo Invisibile,Man vanta und'eccezione.