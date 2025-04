Ferrovie un sabato di disagi Treno da Livorno a Milano accumula 110 minuti di ritardo

disagi per i viaggiatori in Treno dopo il caos del 3 aprile. Clicca qui per la viabilità ferroviaria in tempo reale Stamani sulla Milano-Bologna (Alta Velocità) dalle 9:10 la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Fidenza e Piacenza per un inconveniente tecnico a un Treno che è rimasto fermo in linea in direzione Bologna, con ripercussioni sul traffico per e da Firenze. I treni hanno seguito percorsi alternativi con rallentamenti e ritardi fino a 60 minuti. Sulla Roma-Firenze dalle 10:20 la circolazione è ripresa regolarmente dopo accertamenti sulla linea tra Gallese e Capena, nel Lazio. I treni coinvolti hanno registrato rallentamenti fino a 60 minuti. E problemi anche sulla linea Roma-Grosseto dove la circolazione è stata sospesa tra Civitavecchia e S. Lanazione.it - Ferrovie, un sabato di disagi. Treno da Livorno a Milano accumula 110 minuti di ritardo Leggi su Lanazione.it Firenze, 5 aprile 2025 – Ancora una giornata diper i viaggiatori indopo il caos del 3 aprile. Clicca qui per la viabilità ferroviaria in tempo reale Stamani sulla-Bologna (Alta Velocità) dalle 9:10 la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Fidenza e Piacenza per un inconveniente tecnico a unche è rimasto fermo in linea in direzione Bologna, con ripercussioni sul traffico per e da Firenze. I treni hanno seguito percorsi alternativi con rallentamenti e ritardi fino a 60. Sulla Roma-Firenze dalle 10:20 la circolazione è ripresa regolarmente dopo accertamenti sulla linea tra Gallese e Capena, nel Lazio. I treni coinvolti hanno registrato rallentamenti fino a 60. E problemi anche sulla linea Roma-Grosseto dove la circolazione è stata sospesa tra Civitavecchia e S.

