Iltempo.it - Quarto Grado, Sempio: "Non è un alibi". Il giallo dello scontrino, cosa non torna

“Quellonon è un, anche perché non copre il momento, il periodo dell'omicidio, è soltanto per dire: ho detto che ‘sono stato a Vigevano' e sono stato a Vigevano” Andrea, di fronte alle telecamere, parladatato 13 agosto 2007 che era stato da lui consegnato agli inquirenti durante le indagini del delitto di Garlasco. Non un, ma solo una prova del fatto che il giorno dell'omicidio di Chiara Poggi, lui – amico del fratello della vittima – si fosse davvero recato a Vigevano. Questoperò adesso è diventato uno degli indizi più discussi deldi Garlasco e, il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete 4, ha approfondito la vicenda raccogliendo le dichiarazioni die di altri protagonisti della vicenda. “Sono andato lì – racconta– non ho pensato che fosse agosto: avevo 18 anni, non c'è nulla da fare, esci ti fai un giro, vai un po' avanti e indietro, tutto lì”.