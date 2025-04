Anteprima24.it - Beccati in un Suv con cocaina: in casa spunta un thermos pieno di droga, due arresti

Tempo di lettura: 2 minutiLa notte tra il 04 e il 05 aprile 2025, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un trentenne ed una quarantacinquenne di Benevento, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, perché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo.L’uomo e la donna sono stati bloccati dagli investigatori della Squadra Mobile di Benevento in una Piazza del centro cittadino mentre transitavano a bordo di un Suv di colore scuro. A seguito della perquisizione personale effettuata nei confronti del trentenne, gli agenti hanno rinvenuto 9,256 grammi disuddivisa in varie dosi e un coltello a stiletto con una lama della lunghezza di cm 9,5. Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione della donna, invece, gli operatori della Squadra Mobile hanno rinvenuto 37,551 grammi di sostanza stupefacente del tipooccultati nel doppiofondo di una borraccia, un bilancino di precisione, sostanza utile a tagliare lo stupefacente ed euro 4.