Accoltella il padre in casa 20enne arrestato | Difendevo la mamma dall’ennesima aggressione

Due coltellate alla schiena, all’altezza delle scapole, durante una feroce lite tra le mura domestiche. È statocon l’accusa di tentato omicidio undi Carini, in provincia di Palermo, accusato di aver aggredito alle spalle il. Marco Patti, 44enne, è stato trasportato d’urgenza al reparto di Chirurgia generale dell’ospedale Villa Sofia e qui è stato operato. Non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo, Massimo Patti, è attualmente in stato di fermo all’ospedale di Partinico, dove è stato condotto perché in evidente stato di agitazione. Il giovane, secondo la sua versione dei fatti, avrebbeto ilnel tentativo di difendere la madre.Le liti in famiglia e l’ipotesi degli inquirentiLa telefonata alle forze dell’ordine è arrivata intorno alle 3.