Detenuto malato tenta 18 volte il suicidio, Italia condannata

AGI - Simone,di 28 anni, tossicodipendente con ritardo mentale, affetto da un disturbo della personalità per il quale è in cura dall'infanzia e riceve una pensione di invalidità, hato 18di suicidarsi, anche tramite impiccagione, tra il 2016 e il 2022 e ha compiuto "atti di automutilazione almeno 45". La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nei giorni scorsi ha condannato, su istanza degli avvocati milanesi Antonella Calcaterra, Antonella Mascia e Davide Galliani, lo Statono a risarcirgli 9mila euro di danni non patrimoniali per la "mancanza di un adeguato trattamento medico e di una presa in carico da parte delle autorità competenti nonostante la gravità accertata dei suoi disturbi psichiatrici". La Corte ha inoltre accertato la violazione del diritto di accesso a un tribunale, garantito dall'articolo 6 della Convenzione, a causa della mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario che disponeva il trasferimento di Simone in una struttura penitenziaria più adatta alle sue condizioni.