Omicidio Sula, Mark Samson resta in carcere. "Pericolo di fuga e di inquinamento prove"

Roma, 5 aprile 2025 –di, rischio di reiterazione del reato eprobatorio. Queste le motivazioni che hanno portato il gip di Roma a convalidare il fermo diAntony, reo confesso dell'di Ilaria. Il giovane, attualmente detenuto neldi Regina Coeli a Roma, ha raccontato di aver ucciso l'ex fidanzata e di essersi disfatto del cadavere nel corso dell'udienza di convalida. "Papà non era in casa al momento del delitto", ha detto il 23enne che non è invece risposto sulla presenza della madre. Gli accertamenti della polizia, al momento, si concentrano proprio sulla posizione di quest'ultima, sebbeneha detto aver fatto tutto da solo. La sua versione però non sembra convincere del tutto gli investigatori. Secondo quanto ha riferito nel corso del lungo interrogatorio, infatti, avrebbe accoltellato a morte Ilaria al collo, ripulito tutta la sua stanza, nascosto il cadavere in una valigia per poi portarlo via in auto e disfarsene, senza che nessuno nel piccolo appartamento di via Homs se ne accorgesse.