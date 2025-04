Ilfattoquotidiano.it - Torna il caro trasporti per aerei, treni e pullman in vista delle festività. Assoutenti: “Basta salassi”

Un vero e proprio “salasso sulle tasche degli italiani“: così Gabriele Melluso, presidente di, ha definito l’impennatatariffe di mezzi comein occasioneimminentipasquali. L’associazione ha realizzato un report sui costi dei biglietti che gli italiani dovranno sostenere se vorranno spostarsi tra nord e sud per viaggiare e trascorrere le feste in famiglia.Il trend di aumento dei prezzi è elevatissimo per i viaggi in aereo, specie per le partenze dallo scalo milanese di Linate. “Imbarcandosi venerdì 18 aprile endo martedì 22 aprilem spiega l’associazione, un biglietto per Brindisi costa oggi un minimo di 619 euro, più di un volo di andata e ritorno per New York nelle stesse date (da 571 euro con uno scalo)”. Almeno 518 euro per chi da Linate voglia arrivare a (ere da) Catania, 499 euro per Palermo, 460 euro per Cagliari.