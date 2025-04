Mistermovie.it - Una pallottola spuntata Reboot, ecco la Reazione Shock del Regista Originale!

Sei pronto per ildi The Naked Gun? David Zucker, ildi questa iconica commedia, ha espresso la sua opinione sul trailer del nuovo film con Liam Neeson. Preparati, perché la suaè stata. beh, diciamo, inaspettata! Ladi Zucker: Un Paragone InquietanteZucker, noto anche per la serie di Airplane!, ha ammesso di pentirsi di aver visto il trailer del. Ha fatto un paragone piuttosto forte, dicendo che l'esperienza è stata simile a guardare "2 Girls 1 Cup". Un'affermazione forte, non trovi? Sembra che iltenga molto al suo lavoroe a quello di Leslie Nielsen!di The Naked Gun: Sfida Accettata?Ildi The Naked Gun, diretto da Akiva Schaffer e con Liam Neeson nel ruolo di Frank Drebin Jr., ha una grande responsabilità.