Lapresse.it - Palermo, accoltella il padre per difendere la madre: 20enne arrestato

Ha difeso ladalla violenza del, dai continui maltrattamenti che subiva da anni. Questa notte l’ennesima lite frae figlio è finita nel sangue, a Carini in provincia di. Intorno alle 3,40, in via Vespucci, un giovane di 20 anni, Mattia Patti, ha sferrato due coltellate sulla schiena del. Il giovane è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. Dopo essere stato medicato per una lieve ferita al pronto soccorso di Partinico è stato rinchiuso nel carcere Pagliarelli di. È incensurato. L’arma, un coltello da cucina, è stata sequestrata.Il, 44 anni, ferito gravemente ma non in pericolo di vita, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico: è ricoverato nel reparto di chirurgia generale di Villa Sofia. I fendenti lo hanno raggiunto all’altezza delle scapole che gli hanno provocato una grave difficoltà respiratoria per i danni ai polmoni.