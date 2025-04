Autostrada A11 | stazione di Prato Ovest chiusa per una notte

chiusa la stazione di Prato Ovest, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da PisaL'articolo Autostrada A11: stazione di Prato Ovest chiusa per una notte proviene da Firenze Post. .com - Autostrada A11: stazione di Prato Ovest chiusa per una notte Leggi su .com Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 aprile 2025, saràladi, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da PisaL'articoloA11:diper unaproviene da Firenze Post.

