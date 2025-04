Ucraina droni russi su Kryvyi Rih | tra le vittime molti bambini

Kryvyi Rih, la città natale di Volodymyr Zelensky nell’oblast’ di Dnipropetrovsk, in memoria delle vittime degli attacchi sferrati dalla russia. È di 19 morti, tra cui 9 bambini, il bilancio dell’attacco missilistico lanciato dall’esercito russo su una zona residenziale, mentre oltre 70 persone sono rimaste ferite. Lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine ha affermato che il ministero della Difesa russo mente quando dice che il raid ha colpito “il luogo in cui si è tenuto l’incontro dei comandanti delle formazioni delle Forze armate dell’Ucraina con gli istruttori occidentali”: Lapresse.it - Ucraina, droni russi su Kryvyi Rih: tra le vittime molti bambini Leggi su Lapresse.it Tre giorni di lutto, da lunedì 7 aprile a mercoledì 9 aprile, sono stati dichiarati aRih, la città natale di Volodymyr Zelensky nell’oblast’ di Dnipropetrovsk, in memoria delledegli attacchi sferrati dallaa. È di 19 morti, tra cui 9, il bilancio dell’attacco missilistico lanciato dall’esercito russo su una zona residenziale, mentre oltre 70 persone sono rimaste ferite. Lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine ha affermato che il ministero della Difesa russo mente quando dice che il raid ha colpito “il luogo in cui si è tenuto l’incontro dei comandanti delle formazioni delle Forze armate dell’con gli istruttori occidentali”:

