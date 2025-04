Sbircialanotizia.it - Beautiful, trame di domenica 6 aprile 2025: RJ di fronte a un segreto sconvolgente

Leggi su Sbircialanotizia.it

pomeriggio tornacon tanti colpi di scena. I Forrester sono in subbuglio, e nuovi personaggi si affacciano alla storia. In questo episodio, RJ si ritrova a dover mantenere un grandelegato a Eric, mentre una giovane nuova arrivata, Luna, entra in punta di piedi nella sua vita. Tra rivelazioni e timori, la . L'articolodi: RJ dia unè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.