Modena il video dell’esplosione del viadotto Rio Torto | Demolito con micro cariche esplosive

viadotto Rio Torto sulla Strada Statale 12 dell'Abetone e del Brennero a Serramazzoni nel Modenese. Le operazioni, spiegano dall'Anas, sono state effettuate intorno alle 7 con micro-cariche esplosive. La demolizione rientra nella prima fase di un piano di lavori che sarà attuato in più cantieri, nell'ambito delle attività di manutenzione della struttura, chiusa al traffico dallo scorso 28 febbraio. Per consentire la riapertura del viadotto – è stato spiegato dalla Prefettura di Modena nei giorni scorsi – si procederà a sostituire la campata centrale demolita con un ponte di tipo Bailey e successivamente verrà realizzata la nuova campata in acciaio che consentirà la riapertura definitiva al traffico della Strada Statale 12. Entro la fine di maggio è prevista la riapertura al traffico della carreggiata e la Statale sarà percorribile anche ai mezzi pesanti.

