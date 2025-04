Ilgiorno.it - Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali in Lombardia: tutto quello che c’è da vedere e sapere

Tutte le prima domeniche di aprile, maggio, giugno e, poi, dopo l’estate, di settembre, ottobre e novembre, con aperture speciali in occasioni di alcune date, la rete Pianura da scoprire promuove ledeicon visite guidate ed eventi speciali. Nel 2025, il circuito di Pianura da scoprire, al suo decimo anno di attività, si allarga con 25 realtà sparse tra le province di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano. Alle prime domeniche dei mesi di primavera ed autunno si aggiungono alcune aperture straordinarie in occasione delle festività di Pasquetta (21 aprile), 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 1 novembre. Inoltre, torna l'apprezzata apertura serale di sabato 5 luglio, un'occasione unica per ammirareilluminati da torce e candele o avvolti dalla magia del tramonto.