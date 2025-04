Mistermovie.it - Lorenzo Spolverato a Le Iene? Rumors sull’ex Gieffino!

Leggi su Mistermovie.it

Un ex concorrente del Grande Fratello, precisamente dell'ultima edizione, potrebbe presto sbarcare in una nuova avventura televisiva! Isi rincorrono sui social media, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Ma di chi si tratta? LePronte ad Accogliere?Secondo Novella2000,sarebbe in lizza per diventare il nuovo inviato de Le, il famoso programma di Italia Uno. L'indiscrezione è stata lanciata dall'esperto di gossip Amedeo Venza, ma nel frattempo, dopo l'esperienza al Grande Fratello, si sta godendo un periodo di relax con amici e familiari. La sua avventura nel reality si è conclusa il 31 marzo, con la vittoria di Jessica Morlacchi. Un Modello Inviato Speciale?Venza ha lasciato intendere che la redazione de Lestarebbe valutando di puntare sul modello come inviato per la prossima stagione.