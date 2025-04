Roma Juve Ranieri studia l’undici da schierare domani contro i bianconeri! Dovrebbe recuperare quel giocatore | ecco le ultimissime da Trigoria

JuventusNews24Roma Juve, Ranieri ha deciso: la formazione che affronterà i bianconeri prevedrà questo schieramento! ecco le possibili scelteStando a quanto ha esternato la redazione di Sky Sport, Claudio Ranieri avrebbe le idee chiare in vista di Roma Juve, match valido per il 31° turno di Serie A. contro i bianconeri i giallorossi Dovrebbero schierarsi con questa difesa: Celik, Mancini e N'Dicka sarebbe il trio arretrato. A centrocampo sulla corsia di destra ci sarà spazio per El Shaarawy. La cerniera centrale di centrocampo sarà composta da Konè e Paredes, mentre a sinistra verrà confermato Angelino. Soulè e Baldanzi, invece, Dovrebbero agire alle spalle di Dovbyk.

