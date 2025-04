Pole stratosferica di Verstappen a Suzuka, beffate le McLaren.

Leggi su Ildenaro.it

(GIAPPONE) (ITALPRESS) – Uno straordinario Maxconquista laposition anel terzo appuntamento del Mondiale di F1. Una delle imprese più grandi del pilota Red Bull, che partirà dalla prima casella in Giappone per la quarta volta consecutiva. Record della pista (1’26?983) ele duedi Lando Norris e Oscar Piastri, entrambi dotati di una monoposto di circa tre decimi superiore a tutte le concorrenti, ma costretti a inchinarsi al fenomeno olandese. Norris è secondo di 12 millesimi (1’26?995) e Piastri terzo a 0?044 dalla. “E’ stata una qualifica incredibile. Sono andato al limite e anche oltre. Il circuito è speciale per me e con il nuovo asfalto c’è ancora più grip. Laè un grandissimo risultato, ma domani in gara sarà dura”, le parole di, che punterà sull’incertezza meteo per provare a giocarsela ad armi pari con le Papaya.