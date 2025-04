Addio Milan e Roma per Abraham nuova maglia in Serie A

Abraham, attaccante del Milan in prestito dalla Roma, potrebbe voler cambiare casacca il prossimo anno, pur rimanendo in Serie A: spunta un'altra big. Per il centravanti inglese questa non è stata una stagione completamente da buttare, nonostante l'andamento del Milan e le difficoltà di classifica. In Supercoppa Italiana e in Coppa Italia ha lasciato il suo marchio ben due volte contro i rivali dell'Inter. Come detto la stagione di Tammy Abraham non è completamente da buttare considerando anche il rendimento dei compagni. In totale l'inglese ha messo insieme 38 presenze tra campionato e coppe, con uno score complessivo di 9 reti. Soprattutto in Coppa Italia è stato grande mattatore, con una doppietta alla Roma e il gol nel pareggio nel derby.

