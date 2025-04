No al riarmo gli interventi dal palco della manifestazione di Roma | segui la diretta video

Al via la manifestazione contro il riarmo organizzata dal Movimento 5 stelle a Roma. Il corteo, partito da Piazza Vittorio Emanuele II, è arrivato in via dei Fori Imperiali. Sul palco sono previsti, tra gli altri, gli interventi dello storico Alessandro Barbero, del rettore dell'università per stranieri di Siena Tomaso Montanari, di Giuseppe Onufrio di Greenpeace, del direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio. Per il Movimento, oltre all'intervento di Giuseppe Conte, ci saranno quelli dei capigruppo al Senato, alla Camera e al Parlamento europeo, Stefano Patuanelli, Riccardo Ricciardi e Pasquale Tridico, con la vicepresidente M5S Paola Taverna a moderare la kermesse.

