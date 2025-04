Lapresse.it - Cambogia, il premier Hun Manet inaugura un porto finanziato dalla Cina

È stata completata l’espansione delnavaleno di Reama Sihanoukville, che ha sollevato preoccupazioni per la crescente presenza militare di Pechino nella regione. L’hub marittimo ospiterà una nave giapponese come prima nave da guerra straniera a fare scalo La base navale di Ream – dotata di un nuovo molo per ospitare navi molto più grandi, di un bacino di carenaggio per le riparazioni – è statata dal Primo Ministro Hun. Lae lahanno avviato il progetto delnel 2022: gli Stati Uniti hanno espresso la preoccupazione che possa diventare un avamposto strategicamente importante per la marina cinese nel Golfo di Thailandia.