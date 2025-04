Giovanni Tommaso Debutta al Blue Note di Milano con il Nuovo Quintetto

Nuovo Quintetto all stars di Giovanni Tommaso, domenica 6 aprile al Blue Note di Milano. Debutta sul palco del jazz club di via Borsieri la nuova formazione guidata dal contrabbassista toscano, veterano della scena italiana: insieme a lui si esibiranno il sassofonista Pietro Tonolo, il chitarrista Walter Donatiello, il pianista Claudio Filippini e il batterista Jeff Ballard.Al Blue Note di Milano, Giovanni Tommaso Domenica 6 aprile 2025, il rinomato contrabbassista Giovanni Tommaso salirà sul palco del Blue Note di Milano per presentare il suo ultimo progetto musicale. Il concerto avrà inizio alle ore 20.30 e i biglietti sono disponibili al prezzo di 25-30 euro in prevendita online.Un Quintetto di StelleIl Nuovo Quintetto di Giovanni Tommaso è composto da musicisti di spicco: Pietro Tonolo al sax, Walter Donatiello alla chitarra, Claudio Filippini al pianoforte e Jeff Ballard alla batteria. Spettacolo.periodicodaily.com - Giovanni Tommaso Debutta al Blue Note di Milano con il Nuovo Quintetto Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com A tutto jazz con ilall stars di, domenica 6 aprile aldisul palco del jazz club di via Borsieri la nuova formazione guidata dal contrabbassista toscano, veterano della scena italiana: insieme a lui si esibiranno il sassofonista Pietro Tonolo, il chitarrista Walter Donatiello, il pianista Claudio Filippini e il batterista Jeff Ballard.AldiDomenica 6 aprile 2025, il rinomato contrabbassistasalirà sul palco deldiper presentare il suo ultimo progetto musicale. Il concerto avrà inizio alle ore 20.30 e i biglietti sono disponibili al prezzo di 25-30 euro in prevendita online.Undi StelleIldiè composto da musicisti di spicco: Pietro Tonolo al sax, Walter Donatiello alla chitarra, Claudio Filippini al pianoforte e Jeff Ballard alla batteria.

Giovanni Tommaso debutta al Blue Note di Milano. Giovanni Tommaso debutta con il nuovo quintetto al Blue Note. Milano, assegnato il Premio Giovanni Marra. Piazza e Palazzo Lombardia protagonisti del Fuorisalone. Milano, il Museo del Novecento rinnova il percorso espositivo. Il dolore si trasforma in arte a teatro a Segrate. Ne parlano su altre fonti

Il nuovo quintetto all stars di Giovanni Tommaso: Un evento imperdibile al Blue Note di Milano - Scopri il nuovo quintetto all stars di Giovanni Tommaso in un concerto imperdibile domenica 6 aprile al Blue Note di Milano. Approfondisci la carriera del maestro del jazz italiano, i protagonisti del ... (milanolife.it)

Giovanni Tommaso New Quintet in concerto - Domenica 6 aprile 2025 alle ore 20.30 sul palco del Blue Note di Milano (via Borsieri 37) debutta l’ultimo progetto di Giovanni Tommaso, tra i più importanti contrabbassisti nella storia del jazz ... (mentelocale.it)

A tutto jazz con il nuovo quintetto all stars di Giovanni Tommaso domenica 6 aprile al Blue Note di Milano - MILANO – Debutterà sul palco del Blue Note di Milano l’ultimo progetto di Giovanni Tommaso, tra i più importanti contrabbassisti ... Bruno Biriaco e Tony Sidney, ha dato vita al gruppo Perigeo, band ... (liquidarte.it)