Operata era necessario Guendalina Tavassi ricoverata la foto dal letto d’ospedale

Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi, è finalmente tornata sui social dopo una breve scomparsa. La nota influencer ha deciso di rompere il silenzio e spiegare ai suoi fan i motivi della sua assenza, svelando di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico delicato. Con una serie di storie su Instagram, Guendalina ha rassicurato i suoi follower riguardo alle sue condizioni di salute. L’ex gieffina romana ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico alle corde vocali per rimuovere dei noduli che da anni le causavano difficoltà vocali. In un video postato sui suoi social, Guendalina ha raccontato di essere sempre stata un po’ afona, ma che negli ultimi anni la situazione era peggiorata al punto che non riusciva più a finire una frase senza affanno. Leggi su Caffeinamagazine.it , ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi, è finalmente tornata sui social dopo una breve scomparsa. La nota influencer ha deciso di rompere il silenzio e spiegare ai suoi fan i motivi della sua assenza, svelando di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico delicato. Con una serie di storie su Instagram,ha rassicurato i suoi follower riguardo alle sue condizioni di salute. L’ex gieffina romana ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico alle corde vocali per rimuovere dei noduli che da anni le causavano difficoltà vocali. In un video postato sui suoi social,ha raccontato di essere sempre stata un po’ afona, ma che negli ultimi anni la situazione era peggiorata al punto che non riusciva più a finire una frase senza affanno.

Guendalina Tavassi in ospedale per un intervento: cosa è successo e come sta - (today.it)