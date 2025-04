Anteprima24.it - Droga e slot machine illegali, carabinieri arrestano 46enne barista

Tempo di lettura: 2 minutiIhanno arrestato a Villa di Briano (Caserta) ilgestore di un bar: secondo l’accusa dei militari nel suo locale spacciava cocaina e faceva giocare i clienti con; all’uomo sono state contestate anche le non buone condizioni igienico-sanitarie in cui era tenuto il locale. Il bar è stato chiuso e ilè finito agli arresti domiciliari. Le violazioni di legge sono state scoperte daidella stazione di Frignano durante dei controlli, iniziati al locale tabacchi, collegato con una porta divisoria al bar. Il, quando ha visto i, ha serrato la porta divisoria facendo dire ai dipendenti che non c’era e che solo lui aveva le chiavi per aprirla, così i militari, dopo averlo contattato telefonicamente ricevendo garanzie che sarebbe venuto, hanno chiamato i vigili del fuoco per forzare la porta; a quel punto ilha aperto la porta divisoria e ihanno iniziato una perquisizione, e all’interno del bagno hanno rinvenuto cellophane e materiale plastico, oltre ad un bilancino elettronico di precisione, e in un pozzetto di scarico collegato al bagno hanno trovato diversi grammi di coca.