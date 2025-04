.com - A Copenaghen, la più grande esposizione delle sculture di Michelangelo

Fino al 31 agosto 2025, la Statens Museum for Kunst dipresenta “: The Power of the Imperfect”, una mostra che invita a scoprire il genio rinascimentale sotto una luce nuova. La mostra vuole mettere in luce l’ uomo che ha saputo trasformare le imperfezioni in forza creativa.Attraverso disegni originali,, studi anatomici e opere di artisti successivi come Rodin, la mostra racconta come l’“incompiuto” michelangiolesco sia diventato ispirazione per secoli, fino all’arte contemporanea.Per la prima volta dal 400° anniversario della sua nascita celebrato a Firenze nel 1875, viene riunita in un unico luogo una selezione tanto ampia e significativaopere scultoree di. Un’occasione unica in 150 anni per vedere da vicino la potenzasue, accanto a disegni originali, studi anatomici e materiali preparatori che rivelano la profondità e la complessità del suo processo creativo“: The Power of the Imperfect” è un progetto internazionale in collaborazione con il British Museum e la Bibliothèque nationale de France, che combina arte, storia e filosofia per parlare anche al pubblico di oggi, in un’epoca che sta riscoprendo il valore dell’imperfezione.