WWE | Annunciato Gauntlet Match per decretare le sfidanti ai titoli di coppia femminili a WM 41

La card di WM 41, come ormai di consueto in due notti, sta sempre più prendendo forma. Mancano, però, ancora dei tasselli per completare il quadro. Uno di questi riguarda i titoli di coppia femminili attualmente detenuti da Liv Morgan e Raquel Rodriguez. Ieri notte a SmackDown novità su questo fronte. È stato, infatti, Annunciato un Gauntlet Match che decreterà le sfidanti delle campionesse allo Showcase Of Immortals.Diversi tag team coinvoltiNel prossimo episodio di SmackDown andrà in scena un Gauntlet Match che decreterà le sfidanti delle campionesse di coppia Liv Morgan e Raquel Rodriguez a WM 41. Diversi i tag team che si contenderanno un posto allo Showcase Of Immortals. Avremo Katan Chance e Kayden Carter, Shayna Baszler e Zoey Stark, Piper Niven e Alba Fyre, Natalya e Maxxine, B-Fab e Michin e Bayley e Lyra Valkyria.

