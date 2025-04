Diddy dopo le nuove denunce da due donne la risposta dei legali del rapper | Sono ex fidanzate i rapporti sessuali erano consensuali

nuove accuse di traffico sessuale ed istituzione alla prostituzione per Diddy arrivate da parte di due donne.Accusato di tre reati, criminalità organizzata, induzione alla prostituzione e traffico sessuale, prima della nuova denuncia pervenuta nella giornata di ieri, che ha allargato il caso con due nuove cause. Lo scorso gennaio è stata presentata una documentazione nella quale due donne accusavano il rapper di condotta criminale quattro anni prima di quanto dichiarato in precedenza. Nel dossier di diciassette pagine esaminato da Variety, si legge che i pm accusano Combs di traffico sessuale della vittima n.2 dal 2021 al 2024. Il rapper "ha scelto, trascinato, nascosto e trasportato la vittima n2, inducendola, sostenendola ed agevolandola ostinatamente ad intraprendere atti sessuali ai fini commerciali". Nella denuncia si legge anche che il rapper "ha consapevolmente trasportato individui nel commercio interstatale ed estero con l'intento di farli prostituire".

