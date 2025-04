Justcalcio.com - ‘Mi sono unito a Salford, inizialmente in prestito, da Derby U21s – potrei essere l’unico manager che sia mai uscito in prestito! Ho adorato la storia e da dove proveniva il club “: il boss della Football League ricorda la mossa manageriale bizzarra nel 2021

Notizia fresca giunta in redazione:IlGary Bowyer ha condiviso lasull’nominatodiCity dopo che un accordo diè stato concluso con la contea dinel.Bowyer è attualmente responsabile di Burton Albion, avendo precedentemente gestito Blackburn, Blackpool, Bradford,e Dundee. L’inglese lasciò Bradford nel febbraio 2020 e divenne l’allenatorepartecontea dipochi mesi dopo, ma nel marzolo firmò infino alla finestagione 2020/21.non ha pagato alcuna commissione aper portare Bowyer, ma copriva i suoi salari come parte dell’accordo di. Mentre era a Moor Lane, ha lavorato direttamente con la famosa classe del ’92 dal Manchester United, in ciò che ha dimostrato unaserie di circostanze.