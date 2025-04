Presentazione documento su Riordino delle Professioni sanitarie con il ministro Schillaci

SchillaciROMA – Giovedì 10 aprile, alle ore 15, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio viene illustrato il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul Riordino delle Professioni sanitarie. Introduce Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati.Intervengono Orazio Schillaci, ministro della Salute, e Marcello Gemmato, sottosegretario. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.L'articolo Presentazione documento su Riordino delle Professioni sanitarie con il ministro Schillaci L'Opinionista. Lopinionista.it - Presentazione documento su Riordino delle Professioni sanitarie con il ministro Schillaci Leggi su Lopinionista.it OrazioROMA – Giovedì 10 aprile, alle ore 15, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio viene illustrato ilconclusivo dell’indagine conoscitiva sul. Introduce Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati.Intervengono Oraziodella Salute, e Marcello Gemmato, sottosegretario. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.L'articolosucon ilL'Opinionista.

