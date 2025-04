Sub trovato morto in mare in testa possibili segni di ferite

mare tra Torre del Greco ed Ercolano. Stando alle notizie finora trapelate, si tratterebbe di un uomo di 54 anni, originario di Portici ma residente a Castellammare di Stabia. Dell'uomo, esperto di immersioni, si sarebbero perse le tracce dal pomeriggio di ieri, quando si sarebbe recato nella zona della Favorita ad Ercolano per una immersione e non avrebbe più dato sue notizie. A dare la segnalazione alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco è stata la moglie che, non ricevendo informazioni dal coniuge, ha chiamato le autorità. Gli uomini della Guardia Costiera si sono prima recati nella zona della Favorita, dove avrebbero trovato gli indumenti lasciati dal 54enne prima dell'immersione, per poi mettersi alla sua ricerca, individuando il corpo privo di vita in mare ma non molto distante dalla zona dove erano stati lasciati gli abiti.

