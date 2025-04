Mistermovie.it - Jessica Morlacchi dal Grande Fratello al Sogno di Sanremo, oppure opinionista?

, fresca vincitrice dell'ultima edizione del, si racconta in un'intervista esclusiva a SuperGuidaTV. Come riporta il magazine 361magazine, l'ex gieffina svela dettagli inediti sulla sua carriera futura e i suoi sogni nel cassetto. Scopriamo insieme quali sono le sue aspirazioni e i progetti che la vedranno protagonista nei prossimi mesi.di: Alfonso, Ci Sei?non nasconde il desiderio di tornare nella casa più spiata d'Italia, ma questa volta in un ruolo diverso. "Mi piacerebbe molto, sarebbe stupendo. Chissà, magari Alfonso mi inviterà!" afferma con entusiasmo. Forte dell'esperienza vissuta in prima persona,si sente pronta a commentare le dinamiche del gioco e a dare il suo contributo come. Sarebbe un'occasione imperdibile per rivederla all'opera e apprezzare la sua perspicacia.