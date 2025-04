Ilfattoquotidiano.it - Riarmo, Montanari: “La pace non è gratis? Nemmeno la guerra”. Botta e risposta con Sattanino e Gruber

a Otto e mezzo (La7) tra la giornalista Mariolinae il rettore dell’Università per stranieri di Siena, Tomaso, sul piano dieuropeo.afferma che un esercito comune europeo oggi è impossibile, motivo per il quale è necessario armare i singoli Stati della Ue: “Lanon èe noi, oggi come oggi, non siamo in grado di difenderla. Allora che cosa facciamo? Aspettando che esistano gli Stati Uniti d’Europa, ci smilitarizziamo, cioè facciamo la scelta gandhiana? Io ho il massimo rispetto per il pacifismo etico, però non mi sta bene chi considera il pacifismo una forma di ‘lasciateci in’, che così continuiamo a farci i fatti nostri, a non pagare le tasse e tutte le cose che sappiamo”.L’ex responsabile di Rai Quirinale invoca un maggior coordinamento tra le industrie belliche europee: “Abbiamo un’eccellenza come Fincantieri, che fa le migliori navi migliori di superficie e sottomarine d’Europa.