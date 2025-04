Tudor e l' obiettivo Champions Con Roma è importante non decisiva

Roma - "E' una partita importante, non decisiva". Lo ha detto il tecnico della Juventus, Igor Tudor, alla vigilia della sfida dell'Olimpico con la Roma, match di cartello in vista della volata per un Ilgiornaleditalia.it - Tudor e l'obiettivo Champions "Con Roma è importante, non decisiva" Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il tecnico della Juventus: "Ci sono sempre meno punti in ballo ma non dobbiamo rinunciare a niente"- "E' una partita, non". Lo ha detto il tecnico della Juventus, Igor, alla vigilia della sfida dell'Olimpico con la, match di cartello in vista della volata per un

Tudor e l'obiettivo Champions "Con Roma è importante, non decisiva". Juve, la conferenza di Tudor in diretta. Juve, il futuro è nella Champions: Tudor, Kolo Muani e Vlahovic restano solo se.... Marchisio vota Juve: "Con Tudor è tutto diverso. La Champions? E' un obbligo, ma...". Roma-Juventus, quote giallorosse per la sfida Champions: Ranieri punta sul terzo gol consecutivo di.... BetFlag: Roma-Juventus, crocevia Champions per Ranieri e Tudor.

Tudor: "Roma-Juve importante, ma non decisiva. Cambiaso e Douglas Luiz dalla panchina - Igor Tudor , alla vigilia della sfida tra Roma e Juventus , ha parlato senza enfasi eccessiva, misurando le parole ma lasciando trapelare una certa soddisfazione per il lavoro svolto in settimana. 'È ...