Digital-news.it - Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 31a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Guarda Roma – Juventus gratis! Il big match ti aspetta, senza bisogno di abbonamenti. Clicca qui, registrati in un attimo e guardalo subito!Al via un aprile di fuoco per laA Enilive ementre si entra sempre di più nel vivo del campionato,annuncia il nuovo match diA che trasmetterà gratuitamente: sarà il big match Roma-Juventus, in programma domenica 6 aprile alle 20:45, la quinta e ultima partita della stagione/25 diA trasmessa in chiaro dalla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo.Una sfida decisiva per scalare posizioni in classifica e continuare la rincorsa verso le competizioni europee: mentre la Roma di Ranieri arriva da uno slancio di ben sette vittorie consecutive in campionato, ultima delle quali l’1-0 con il Lecce, i Bianconeri stanno invece affrontando una fase di transizione.