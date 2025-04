Movieplayer.it - Amici 24: "ecco chi sarà eliminato nella puntata di stasera", lo spoiler

La terzadel serale di24 riserva una sola eliminazione: ci sono nuove indiscrezioni sul destino dei due allievi finiti al ballottaggio:chi lascerebbe la scuola. Come di consueto per il talent show di Maria De Filippi, lache andrà in onda questa sera, sabato 5 aprile, è stata registrata in anticipo, precisamente giovedì. Anche per questo terzo appuntamento del serale di24 è prevista un'unica eliminazione. Al ballottaggio finale sono finiti due cantanti tra i più amati di questa edizione: il verdetto è stato comunicato successivamente in casetta. Serale di24: chi ha lasciato la scuola? Il primo concorrente a rischio eliminazione è stato TrigNO, allievo di Anna Pettinelli, molto apprezzato nelle scorse settimane dai tre giurati: Amadeus, Elena D'Amario e Cristiano .